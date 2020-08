Al Suq anche la spesa sospesa della Coop

Un’iniziativa speciale vede coinvolti il progetto “Spesa sospesa” di Coop Liguria e la rassegna teatrale del Suq. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto per gli spettacoli, infatti, sosterranno la Comunità di Sant’Egidio

Al momento dell’acquisto dei biglietti per gli spettacoli, gli spettatori riceveranno un coupon da depositare in un apposito contenitore dislocato vicino alla biglietteria. Per ogni coupon depositato, Coop Liguria donerà all’associazione un prodotto alimentare.

<La relazione tra Suq e Coop Liguria – dicono alla cooperativa di consumatori – va ben oltre la semplice sponsorizzazione, perché è una manifestazione nella quale Coop Liguria ritrova rappresentati molti dei suoi valori: solidarietà, accoglienza, dialogo, apertura all’altro e alla contaminazione fra culture>.

Nel programma di questa nuova edizione del Suq, Coop Liguria sarà presente con diverse iniziative:

Sabato 29 agosto, alle 18, il vice Presidente di Coop Liguria Gianni Trovato parteciperà all’incontro con Sabrina Giannini sul libro “La rivoluzione nel piatto”, nato dalle inchieste della giornalista sulle sostanze nocive che spesso finiscono sulle nostre tavole a causa di aziende senza scrupoli. Trovato illustrerà i moltissimi impegni che il mondo Coop si assume in tema di sicurezza alimentare, spesso imponendo ai fornitori limiti ancora più restrittivi di quelli previsti dalle leggi.

Sabato 29 agosto, martedì 1 settembre e giovedì 3 settembre, alle ore 16, Coop Liguria proporrà il laboratorio per bambini “Storie in cammino”, con letture ad alta voce a cura degli educatori del programma Saperecoop, con il quale la Cooperativa, da 40 anni, offre alle scuole percorsi didattici gratuiti su alimentazione, tutela dell’ambiente e cittadinanza attiva. Ai laboratori, rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni, si accede gratuitamente, previa prenotazione.

Per partecipare agli eventi, anche a quelli gratuiti, è indispensabile la prenotazione al numero 329 2054579.

