Truffa a un anziano: 400 euro per un rilevatore gas da poche decine

L’uomo s’è reso conto troppo tardi di essere stato imbrogliato e ha denunciato ai Carabinieri quanto è successo. I militari dell’Arma indagano per risalire all’autore della truffa

Ieri mattina uno sconosciuto si è presentato presso l’abitazione di un anziano, abitante a Molassana. Una volta all’interno dell’appartamento, il malfattore, mediante vari raggiri, ha compilato all’utente un contratto e gli ha fatto acquistare, inducendolo in errore, un rilevatore di gas, per un valore di poche decine di euro, ricevendo, invece, la somma di circa 400 euro, per poi dileguarsi. L’uomo, resosi conto di essere stato truffato, si è recato presso la locale Stazione Carabinieri, dove ha presentato una regolare denuncia. Indagini in corso.

