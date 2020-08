Ponente, allontanate tende in Valvarenna e nomadi a Pra’

Matteo Frulio, assessore del Municipio Ponente: <A Ferragosto Polizia locale sul Varenna, Associazione Polizia di Stato e Polizia locale ad Acquasanta. Abbiamo chiesto anche il supporto dei Carabinieri>

Sempre difficile la situazione del decoro urbano a Ponente. L’impegno della Polizia locale è consistente: <Sono state allontanate proprio dalla “Locale” del 7º distretto tre tende che erano state montate in Val Varenna – spiega Frulio -. Abbiamo presentato richiesta a Polizia locale, Comune e Polfer per la presenza di un nuovo accampamento di nomadi a Pra’, vicino alla stazione. C’è stato un intervento di monitoraggio dei carabinieri ad Acquasanta>.

Sempre il Munucipio Ponente ha cercato di organizzare la sicurezza per Ferragosto: <Sul Varenna – aggiunge l’assessore municipale – ci sarà la Polizia locale che sarà anche sul litorale insieme alla Polizia di Stato. Sempre Polizia locale, quella del 7º distretto insieme a quella della Valle Stura, ad Acquasanta. Abbiamo chiesto anche il supporto dei Carabinieri>.

La situazione di Pra’ è stata segnalata al Comune per chiedere ulteriori interventi e l’illuminazione dell’area dove avvengono gli accampamenti.

In copertina: foto dalla pagina Facebook del comitato Val Varenna

