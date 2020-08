Vapori infiammabili su una nave, intervento dei Vigili del fuoco – VIDEO

Alle operazioni, con gli “specialisti” nbcr, hanno partecipato anche la motobarca del distaccamento di Cala Gadda e i Sommozzatori con un batello pneumatico

Su richiesta dell’Autorità Marittima, nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco è salita a bordo di una nave ormeggiata in rada per procedere alla messa in sicurezza di un cointainer al cui interno risultavano essersi formati dei vapori di sostanze infiammabili.

Accertata questa presenza di vapori e la pericolosità della condizione in essere, i Vigili del fuoco hanno introdotto, attraverso le guarnizioni di tenuta delle porte, una cannula metallica e, tramite tubazione, saturato il volume di azoto che, gas inertizzante, ha ridotto le condizioni di pericolosità.

La situazione sarà monitorata sino al ripristino delle condizioni ordinarie.

