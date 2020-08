Bagliori alle spalle di Genova: è il temporale che si scatena in Piemonte

I fulmini si stanno scatenando in un’area romboidale tra Voghera e Moncalieri, Novi e Vercelli. L’intensa attività elettrica si vede chiaramente dalle vallate genovesi e non solo.

Video di Fiorenza Bori dalla Foce

Nell’Alessandrino si sono già registrati parecchi danni e allagamenti. Una porzione di tetto è caduta sulle auto parcheggiate. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco.

Foto di Gino Sardi

In copertina la situazione alle 22:30 dal sito blitzortung.org che mostra cosa sta accadendo.

Sotto l’immagine radar di meteociel.fr dalle 19:30 alle 22:15

Per domani è prevista Allerta ARANCIONE in Lombardia.

Allerta GIALLA in otto regioni.

L’avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, tenderà ad interessare l’Italia apportando un intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, generalmente di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 1° agosto, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 2 agosto, allerta arancione per rischio temporali in Lombardia. E’ stata inoltre valutata allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, sull’intero territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e su gran parte di Umbria e Marche.

I temporali, in Liguria, sono attesi tra domenica e lunedì.

