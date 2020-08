Agosto al Ducale, dai Notturni alle mostre fino al cinema

Le mostre e le attività di Palazzo Ducale proseguono anche ad agosto: le Ninfee di Monet , l’arte militante di Obey , la straordinaria Cappella del Doge vi aspettano. Continuano anche gli appuntamenti con la musica dei Notturni en plein air e il Circuito Cinema al Ducale . DucaleNewsletter invece torna a settembre, per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a consultare il sito www.palazzoducale.genova.it e i canali youtube, facebook e instagram di Palazzo Ducale.

I Notturni en plein air, cinque pianisti per cinque notti

giovedì 6 agosto, ore 20.30 e 22.15 Cortile Maggiore

Alberto Ferro propone alcune delle più belle pagine di Ludwig van Beethoven e di Fryderyk Chopin. Prenotazione online obbligatoria, clicca qui

sabato 15 agosto, ore 20.30 e 22.15 Cortile Maggiore

il Duo Biondi Brunialti, composto da Paola Biondi e Debora Brunialti, presentano opere di Francis Poulenc, Claude Debussy, Sergej Rachmaninov in pianoforte a 4 mani.

Prenotazione online obbligatoria, clicca qui



Realizzati in collaborazione con GOG Giovine Orchestra Genovese, i concerti sono come sempre gratuiti e quest’anno, grazie alla disponibilità degli artisti, con doppia replica per consentire la partecipazione a un maggior numero di spettatori.



5 minuti con Monet. A tu per tu con le Ninfee

Piano Nobile e Appartamento del Doge, fino al 23 agosto 2020

In un tempo che ci costringe a costruire barriere per proteggerci, Palazzo Ducale invita all’incontro con un capolavoro, alla riscoperta della contemplazione di un’opera d’arte e della sua forza espressiva. Il distanziamento sociale diventa così l’occasione per una esperienza estetica unica: il contatto diretto con uno dei più grandi capolavori della storia dell’arte, le Ninfee di Claude Monet, proveniente dal Musée Marmottan Monet di Parigi. La mostra propone una visita del tutto particolare, dando la possibilià di ammirare l’opera in completa solitudine per cinque, straordinari, minuti. L’esposizione vanta anche il contributo del Comune di Genova, che per l’occasione concede in visione il dipinto La contessa Beatrice van Bylandt di Giovanni Boldini proveniente dalle Raccolte Frugone dei Musei di Nervi.

Lunedì 14-19, da martedì a domenica ore 10-19

Biglietti in vendita online su vivaticket.it e presso la biglietteria di Palazzo Ducale

Obey fidelity. The art of Shepard Fairey

Sottorporticato

Palazzo Ducale presenta la mostra dedicata a uno degli street artist più noti degli ultimi decenni, Shepard Fairey, nome in codice OBEY. La sua fama mondiale è legata al manifesto Hope , il ritratto di Barak Obama stilizzato in quadricromia, divenuto una vera e propria icona durante la campagna elettorale per le presidenziali USA nel 2008.

Il percorso espositivo si propone come un viaggio visivo che incrocia quattro punti salienti nella poetica dell’artista: Donna, Ambiente, Pace, Cultura , ricreando un’ideale passeggiata nella notte metropolitana. Le opere in mostra propongono una conversazione urbana tra messaggi militanti, visioni pacifiste, passioni solidali. Il lavoro di Obey stimola riflessioni sui temi umanitari, sui passaggi esistenziali, sulle utopie sociali, sui valori di giustizia al di sopra delle leggi. Tematiche quanto mai attuali.

Da martedì a domenica ore 10-19, lunedì chiuso.

Biglietti in vendita online su vivaticket.it e presso la biglietteria di Palazzo Ducale





Visite alla Cappella del Doge di Palazzo Ducale

fino al 23 agosto 2020

Vero e proprio gioiello all’interno del Palazzo, la Cappella del Doge riassume la storia di Genova, celebrandone i fasti e i grandi protagonisti, da Cristoforo Colombo a Guglielmo Embriaco alla Madonna Regina. Dal 16 luglio fino al 23 agosto, dal giovedì alla domenica la Cappella è aperta al pubblico, dalle ore 10 alle 19 e con un biglietto unico a 3€.



Circuito Cinema al Ducale, cinema sotto le stelle

Prosegue il cinema sotto le stelle nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, con le proiezioni dei migliori film della stagione passata e alcune anteprime. Appuntamento alle 21.30, i biglietti si possono acquistare online, al Cinema Sivori oppure direttamente alla biglietteria dell’arena estiva mezz’ora prima l’inizio del film.

Sirotti e i Maestri | Museo di Villa Croce

Fino al 13 settembre 2020

giovedì e venerdì ore 14-18; sabato e domenica ore 10-18

Mostra a cura di Anna Orlando, è consigliata la prenotazione sul sito www.ticketone.it oppure ai numeri 010/ 580069 – 010/585772 (Villa Croce) nei giorni di apertura.

