Una persona, per cause che non sono state ancora accertate, è caduta nel cavedio di un palazzo. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi

Per permettere l’accesso ai mezzi di soccorso, è stata chiusa la strada che, ora, sta per riaprire. Sul posto la polizia locale e i soccorsi inviati dal 118. Non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o se ci sia la responsabilità di un’altra persona.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...