Norme Covid non rispettate, la Prefettura chiude il Covo

Luci spente per cinque giorni da ieri, salta la serata dedicata ai minorenni prevista per stasera per cui, però, i biglietti sono ancora in vendita online

Norme anti Covid non rispettate, la Prefettura ha deciso di chiudere per 5 giorni la discoteca Covo di Nord – Est. All’interno, durante i controlli delle forze dell’ordine, i clienti erano stati sorpresi troppo vicini e senza mascherina. Il controllo del rispetto delle regole va in capo ai titolari del locale. Salta, quindi, la serata prevista per oggi dedicata agli under 18. I biglietti online, però, sono già stati e continuano ad essere venduti.

