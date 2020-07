Una ventisettenne è stata denunciata dalla Polizia di Stato che stamattina controllava la zona

Alle ore 05.30, in piazza Banchi, gli agenti dell’U.P.G. hanno denunciato una 27enne genovese per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. La giovane, completamente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stata trovata in possesso di un coltello lungo 10 centimetri.

