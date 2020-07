Interverrà a sostegno del ricorso il Comitato per i cittadini di Carignano

L’avvocato Daniele Granara, in nome e per conto dell’Associazione VAS (Verdi Ambiente e Società), comunica di aver proposto ricorso innanzi al TAR Liguria avverso il progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera.

Interverrà anche Il Comitato per i cittadini di Carignano, rappresentato da Paola Panzera.

Articolo in aggiornamento

