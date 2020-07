Due nuovi intercity tra Genova, Milano e Ventimiglia

Organizzati da Trenitalia su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prolungamento da e per Ventimiglia di due collegamenti Torino – Genova

Nuove corse InterCity per agevolare la mobilità delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti da e per la Liguria.

Su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) incrementa il numero dei collegamenti a media e lunga percorrenza da e per le principali città liguri con Lombardia e Piemonte.

In particolare, da venerdì 7 agosto i viaggiatori avranno a disposizione due nuove corse sulla rotta Milano – Genova – Ventimiglia e il prolungamento da e per Ventimiglia di due InterCity fra Genova e Torino, oltre a un numero maggiore di posti offerti sugli InterCity fra il capoluogo ligure e quello piemontese.

I biglietti saranno acquistabili su tutti i sistemi di vendita di Trenitalia a partire da mercoledì 5 agosto.

Al potenziamento degli InterCity si è aggiunto, già da giugno, il ripristino al 100% dei treni regionali in Liguria sulle principali relazioni con un significativo miglioramento della mobilità in treno fra le città liguri e le località delle regioni confinanti.

Oltre a favorire gli spostamenti per lavoro, i nuovi collegamenti con InterCity sono parte integrante del più ampio piano di sviluppo del turismo nazionale. Fondamentale è offrire collegamenti per scoprire e riscoprire le bellezze d’Italia in treno che, con la sua fitta rete di linee e stazioni, riesce ad unire facilmente gli angoli del Belpaese. In questo modo sarà più semplice distribuire i flussi turistici non solo nelle grandi città d’arte o sulle spiagge e montagne più conosciute, ma anche nei luoghi di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività turistica, paesaggistica e culturale.

A guidare il Gruppo FS Italiane il costante impegno per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, valore fondamentale per i tutti i processi industriali. L’obiettivo è invogliare sempre più persone a lasciare l’auto privata a casa con significativi e importanti benefici per tutto il sistema dei trasporti e per la qualità dell’aria delle città.

