Venditore abusivo di meloni, 5 mila euro di sanzione

La Polizia locale dell’8º distretto, dopo la maxi multa prevista dalla legge regionale, ha sequestrato la merce e la ha devoluta a un istituto benefico

Aveva piazzato la propria merce nei pressi del mercato bisettimanale di merci varie di piazza Palermo nella speranza di trovare clienti tra coloro che stavano facendo acquisti presso le bancarelle regolari. Non aveva, però, le carte in regola né posto assegnato. Così il personale dell’8º distretto territoriale della Polizia locale, dopo aver controllato i suoi documenti, ha proceduto al sequestro di tutta la merce esposta: 48 meloni sistemati in diverse cassette. Gli è stata anche comminata la multa prevista dalla legge regionale che consiste in 5 mila euro. La merce è stata devoluta all’Istituto delle suore di Santa Tecla che assistono bambini bisognosi.

