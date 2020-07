In auto con le borse della spesa, ma era tutto rubato

Ieri in via Maritano, poco dopo mezzogiorno, una 49enne pregiudicata per reati contro il patrimonio è stata denunciata dai poliziotti del Commissariato Cornigliano per furto aggravato e continuato

La donna, genovese, soggetto conosciuto ai poliziotti del Commissariato per il suo “vizio” di rubare nei supermercati, è stata fermata per un controllo mentre era a bordo della propria auto. Le numerose borse della spesa adagiate nel bagagliaio hanno insospettito gli agenti che le hanno chiesto conto. Le risposte evasive della 49enne hanno indotto a controlli più approfonditi dai quali è emerso che molti dei generi alimentari contenuti nei sacchetti erano stati asportati indebitamente all’interno di due supermercati della via. La merce rubata, del valore complessivo di 84,08, è stata riconsegnata ai punti vendita.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...