Lite tra camionisti, uno sfascia i vetri del camion del collega

Dopo una cena in compagnia hanno litigato per futili motivi e il più giovane ha rotto i vetri del camion dell’amico

Alle 22.30, on via al Bacino Portuale di Prà due cittadini della Romania di 36 e 44 anni sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Cornigliano per porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre il 36enne anche per danneggiamento.

Durante il loro controllo gli agenti altre al martello hanno anche trovato il 44enne in possesso di una pistola “soft air” con tre caricatori riforniti di pallini in plastica.

