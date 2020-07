Odone taglia corto, scrive al Ministro e batte cassa

Il presidente di Confcommercio, uomo di concretezza, salta a piè pari le polemiche (<È evidente che i collaboratori del suo ministero, autori colpevoli di questa indecenza, temendo le sue rimostranze, la hanno male informata>) e offre a De Micheli che ieri parlava di “narrazione” in relazione ai disagi imposti dai cantieri di Autostrade, l’occasione di riscattarsi agli occhi dei genovesi. Risarcendoli

Ecco la lettera di Paolo Odone, capolavoro di concretezza mista a diplomazia (senza arrendevolezza) e sottigliezza. Il presidente di Confcommercio è uno che non molla e, al ministro che ha spiegato che tutta Italia sta male per le conseguenze del lockdown, propone una contrattazione a seguito di misurazione delle conseguenze: <La legge “mal comune mezzo gaudio” non vale qui, perché noi, e lo potremo rilevare assieme, abbiamo perso dopo la sua decisione di cui sopra un’altra fetta consistente di fatturato e la percezione che in Liguria non si arriva più>. Ecco la lettera.

Cara ministra,

da quello che ieri in occasione dell’incontro con le categorie economiche ha detto, ritenendola persona corretta, è evidente che i collaboratori del suo ministero, autori colpevoli di questa indecenza, temendo le sue rimostranze, la hanno male informata con una “narrazione” volutamente infedele sul blocco quasi totale della nostra regione che si è protratto per un periodo drammaticamente lungo come i dati di autostrade dimostreranno in maniera inoppugnabile.

Lei è subentrata in un ministero che non per sua responsabilità ha omesso per anni i controlli che ora, per sua stessa ammissione lei ha ordinato di compiere in maniera massiva “preferendo le persone” all’economia. Ovviamente questa sua lecita scelta ha provocato danni economici rilevantissimi da quantificare rigorosamente e ed altrettanto rigorosamente da rimborsare a noi cittadini danneggiati gravemente (crollo del Morandi e blocco delle attività economiche e sociali della nostra regione).

Il suo ministero è parte integrante dello stato, e come tale non può sottrarsi solo per il cambiamento di chi lo guida, cioè lei, al debito che una condotta quanto meno irresponsabile ha tollerato con una manomissione delle regole dei controlli di sicurezza. Il suo ministero sia per il pregresso, sia per il disastroso risultato economico della sua coraggiosa recente decisione si deve far interprete con il governo dei diritti di indennizzo che crediamo fermamente di avere.

Lei ha anche affermato che il turismo in tutta Italia è in grave sofferenza e perde una percentuale rilevante di valore.

Ebbene la legge “mal comune mezzo gaudio” non vale qui, perché noi, e lo potremo rilevare assieme, abbiamo perso dopo la sua decisione di cui sopra un’altra fetta consistente di fatturato e la percezione che in Liguria non si arriva più, consiglia che forse è meglio non andarci per un bel po’.

In campo portuale, lo ha detto lei stessa che il danno ci è stato, pensi che questo danno avrà effetti gravissimi anche in futuro.

Basta così, e spero che con l’inaugurazione del Ponte di “San Giorgio dei Genovesi” faccia in modo che il Presidente del consiglio, rimedi all’errore di comunicazione che ieri le è capitato di fare, dicendo ai liguri che lo Stato farà il suo dovere.

Per quanto attiene alla mia ipotesi che i suoi principali collaboratori la abbiano male informata per rimediare a protocolli di sicurezza da loro messi in opera in maniera tecnicamente opinabile, a lei il compito di scusarsi con tutti noi che abbiamo avuto l’occasione di incontrarla ieri, ma soprattutto con i cittadini-lavoratori liguri che ne hanno per molte troppe settimane sperimentato le drammatiche ricadute in momenti in cui non era forse il caso di applicarci prove di accanimento terapeutico.

Paolo Odone

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...