Meteo Limet, nuvolosità sparsa e instabilità sui rilievi

Situazione: infiltrazioni umide continuano ad inserirsi nelle maglie anticicloniche, determinando nuvolosità sparsa e locale instabilità sui rilievi.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 20 luglio 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: al mattino parzialmente nuvoloso sulle coste, in particolare sul settore centro-occidentale. Tendenza a maggiori schiarite nel corso della giornata, pur con nubi sparse in un contesto comunque in parte soleggiato, specie ai lati regionali. Nelle zone interne ed i versanti padani invece, ad una mattinata in prevalenza serena, seguiranno locali cumuli, più sviluppati su Val D’Aveto e Trebbia a levante, su Alpi Marittime e Liguri a ponente, dove non si escludono locali note instabili.

Venti: meridionali, in rinforzo in giornata sino a moderati o localmente tesi tra Genovesato e Savonese.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: minime in lieve aumento, stazionarie o in local o calo le massime.

Costa: min 19/23°C, max 25/27°C.

Interno: min 9/18°C, max 25/29°C.

