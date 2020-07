Questa mattina è stata smontata all’Ospedale Villa Scassi la tenda fornita dalla Protezione Civile durante l’emergenza Covid-19.

<Un ulteriore segnale della progressiva normalizzazione dei percorsi. L’ospedale in ogni caso rimane attivo e in assetto per continuare garantire flussi in sicurezza> dicono alla Asl3.





