Maxi furto da 15 mila euro a magazzino di via Gramsci

Rubati materiali per immersione subacquea. Indagano i carabinieri di Maddalena

I Carabinieri della stazione di Maddalena stanno conducendo le indagini su un furto perpetrato giorni addietro in danno di un negozio di Via Gramsci. Ignoti si sono introdotti nel magazzino, apparentemente senza segni di effrazione e scasso, asportando attrezzatura subacquea di varia tipologia e diversi kit specialistici per la manutenzione degli erogatori dell’ossigeno, per un valore complessivo di circa 15mila euro, non coperto da assicurazione contro tali eventi.

