In moto senza targa, inseguito e acciuffato, tenta di aggredire i CC

Il diciottenne aveva anche con sé un coltello. Non aveva mai conseguito la patente di guida. È successo a Sestri Ponente

I Carabinieri della Stazione di Sestri Ponente hanno tratto in arresto un 18enne del posto, senza occupazione e con precedenti di polizia. Il giovane è stato inseguito dai militari dell’Arma che lo avevano sorpreso a guidare un motociclo privo di targa, peraltro condotto senza aver conseguito la patente. Raggiunto e fermato, il 18enne ha provato a scappare a piedi per le vie limitrofe a Via Menotti; nuovamente bloccato, ha opposto attiva resistenza colpendo al volto con il casco uno dei militari operanti. A seguito di perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con lama da 7 cm. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di arma, guida senza patente e false generalità a pubblico ufficiale. Posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla proprietà del motociclo.

