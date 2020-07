Sulla A12 anche veicoli scortati causa perdita di carico nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Inoltre, in via Fereggiano, cinghiali sulla strada. Valbisagno paralizzata

A12: senso unico alternato con semaforo e coda in entrambe le direzioni

A10: coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori

