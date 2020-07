Aspi: 12 delle 29 gallerie in A26 e A12 riapriranno il 3 luglio

Ma <Le riaperture non potranno generare immediati effetti positivi sulla viabilità in quanto saranno installati nuovi bypass per rispettare le tempistiche di intervento prescritte dal MIT>

Sono in corso di ultimazione gli interventi di manutenzione portati avanti nelle scorse settimane in 12 delle 29 gallerie sulla rete ligure attualmente chiuse per interventi di manutenzione. Venerdì 3 luglio è prevista, infatti, la riapertura al traffico dei seguenti tunnel:

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: Roccadarme Nord, Lagoscuro Nord, Montà Nord, Castello Nord, Broglio Nord, Casa della volpe Sud, Monacchi Sud, Asino morto Sud, Manfreida Nord, Pero Grosso Nord.

A12 Genova – Sestri Levante: Anchetta Ovest, Rapallo Ovest.

Ulteriori fornici saranno aperti nei giorni successivi. <Proseguono, dunque, le attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie liguri che ASPI sta effettuando in ottemperanza della nuova circolare del MIT di fine maggio – dicono alla Società -. La riapertura delle 12 gallerie non potrà generare immediati effetti positivi sulla viabilità in quanto saranno installati nuovi bypass per rispettare le scadenze prescritte dal dicastero. I nuovi by-pass consentiranno la viabilità almeno su una corsia per ogni senso di marcia sulle tratte interessate dalla prosecuzione dei cantieri>.

