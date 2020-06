Un tir che fa inversione a U, un cartello che invita gli automobilisti a guidare con prudenza mentre sono completamente fermi in coda (più sicuri di così!!!), i tempi di percorrenza da Bolzaneto alle stazioni più vicine: 116 minuti per Busalla, 107 per Genova Ovest, 93 per Genova Est. Le tre immagini paradosso del mega ingorgo di oggi nelle autostrade.







Le foto sono di Alessandro Megna, Orietta Bruzzone e Alessandro De Venuto

