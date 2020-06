A12 chiusa al rientro del weekend. Coda sull’Aurelia in piena notte

I mezzi pesanti, come le auto, si sono riversati sulla stretta via costiera. Traffico a passo d’uomo fino alle 2 di notte – LE FOTO

Supplemento di disagio per tutti coloro che hanno optato per “partenze intelligenti” e hanno deciso di rientrare tardi. Alla chiusura di tratti della A12 dalle 22), infatti, tutti i mezzi sono dovuti transitare sull’Aurelia dove s’è formato un lunghissimo serpentone di mezzi senza soluzione di continuità tra Recco e Genova. C’è chi ha impiegato anche due ore e mezza per percorrere una manciata di chilometri. Perché anche sull’Aurelia ci sono lavori e tratti a senso unico alternato. Un grosso camion ha bloccato la Rotonda di Recco (vedi foto sotto).















