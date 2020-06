Ora anche i funerali si pagano online

Asef, introdotta la modalità Pago-Pa: le transazioni si potranno effettuare direttamente da casa attraverso il portale della società. L’amministratore unico Franco Rossetti: <Restyling del sito dell’azienda in linea con i mutamenti sociali avvenuti negli ultimi anni>

Grafica e architettura interna rinnovate, fruibilità e rapidità di accesso, gestione intuitiva dei contenuti, servizi al cittadino resi nel tempo virtuale di un “click”. Il sito internet di A.Se.F. Srl (www.asef.it) rinasce, attualizzato e arricchito. Da oggi la nuova versione è on-line. La società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri ha un nuovo volto, in rete, che garantisce ai cittadini contatti diretti e immediati con l’azienda e le sue agenzie sul territorio, accesso al bouquet di offerte e prodotti, una panoramica del neonato progetto “A.Se.F. per Genova” teso alla sponsorizzazione di progetti di conclamato valore sociale in ambito cittadino. Non solo: dal mese prossimo sarà possibile effettuare il pagamento dei servizi direttamente dal sito attraverso il circuito Pago-Pa. ll portale A.Se.F. si arricchirà inoltre di una sezione fotografica che ripercorrerà la storia centenaria della società partecipata attraverso i servizi funebri dei più celebri cittadini genovesi.

“Il restyling del sito internet aziendale ha richiesto mesi di lavoro e un notevole sforzo organizzativo – commenta Franco Rossetti, amministratore unico di A.Se.F. Srl – In linea con i mutamenti sociali avvenuti negli ultimi anni intorno ai quali sono stati costruiti i nostri servizi ai cittadini, abbiamo sentito la necessità di rinverdire l’immagine aziendale. Abbiamo realizzato nuovi prodotti, lanciato campagne marketing per farli conoscere all’utenza, rinnovato interamente il parco mezzi e rinforzato il personale in ogni settore. Era giunto il momento di proporre anche un sito internet interattivo, in grado di riflettere l’immagine di una società fortemente dinamica quale è oggi A.Se.F.”.

La navigazione nel sito internet è intuitiva e facilmente intellegibile. Nella fascia alta della home page, dopo la sezione di presentazione dell’azienda (“Chi siamo”), si entra subito nel vivo delle offerte al cittadino (“A.Se.F. per te”), con una vasta panoramica di servizi e prodotti; quindi vi sono le sezioni dedicate alle attività sociali a finanziamento diretto (“A.Se.F. per Genova”) e alla previdenza funeraria, ovvero l’offerta, unica nel suo genere, che consente di organizzare in vita e nei minimi dettagli il proprio servizio funebre.

Scorrendo il sito verso il basso, un sistema a pulsanti consente di accedere direttamente alle sezioni di maggiore interesse per l’utenza, fornendo una panoramica immediata della dislocazione delle agenzie sul territorio, dei contatti telefonici e dei prodotti.

Continuando la navigazione si giunge alla sezione “News”, in cui è possibile avere una panoramica delle recenti attività in ambito sociale svolte dall’azienda nonché avere tutte le informazioni necessarie in relazione ai concorsi in atto per l’accesso nelle file aziendali.

Infine il Pago–Pa, il nuovo servizio che consente ai cittadini di saldare le fatture di A.Se.F. direttamente dal sito attraverso il sistema telematico con cui ormai da un paio di anni è possibile pagare i tributi alle Pubbliche amministrazioni. Il sistema è attualmente in fase di rodaggio e diventerà pienamente operativo a metà luglio. Anche in questo caso la fruibilità del servizio è semplice e immediata. Sull’ordine cliente aziendale l’utente troverà le proprie credenziali con cui accedere al servizio. Seguendo le istruzioni, potrà inserire le credenziali e visualizzerà l’importo totale dell’ordine cliente, deciderà quanto pagare inserendo la cifra desiderata. Attraverso un tasto “paga ora” verrà reindirizzato al sito di Pago-Pa dove effettuerà il pagamento con i sistemi messi a disposizione (PayPal, carte, istituti bancari abilitati). Effettuato il pagamento, l’utente riceverà la contabile di pagamento effettuato su Pago-Pa.

