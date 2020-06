Brucia il rosso ad un semaforo e spintona gli agenti. Arrestato dalla polizia

È successo in corso Perrone. L’uomo, fermato, ha tentato di sfuggire col casco ancora in testa e ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti

Ieri, la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 42enne genovese per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate denunciandolo altresì per il possesso di un coltello a serramanico.

L’uomo, alla guida di un motoveicolo, è stato visto da una volante bruciare il rosso ad un semaforo di corso Perrone. Immediatamente fermato, ha simulato all’inizio un atteggiamento collaborativo per poi dare in escandescenze quando gli operatori hanno voluto approfondire il controllo. Con il casco ancora calzato, ha spintonato un agente ed è fuggito a piedi in direzione Pontedecimo. Raggiunto dagli operatori, il 42enne, dopo una breve colluttazione, è stato finalmente messo in sicurezza.

All’interno del suo zaino, oltre al coltello a serramanico, sono stati rinvenuti 4 involucri contenenti cocaina. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente ed è stato sanzionato amministrativamente. Inoltre, gli è stato elevato un verbale per infrazione al codice della strada.

Pluripregiudicato, sarà processato questa mattina per direttissima.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...