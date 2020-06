Anche oggi giornata infernale sulle autostrade. Code anche di 7 km

Le file più lunghe, per adesso, si registrano in A7, ma 4 km si registrano in A10. In A12 code a intermittenza da Rapallo al bivio con la A7. In A26 code dal bivio con la A10 a Masone

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori, coda di 5 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori (totale: 7 km)

A10: coda di 4 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori, coda su Bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce per lavori.

A12: coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori, coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori, coda di 3 km tra Rapallo e Recco per lavori.

A26: coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

