Rumore assordante e continuo dal porto, raffica di segnalazioni – VIDEO

Sarà l’alta pressione, sarà che fa caldo e le finestre si tengono aperte, ma da un paio di giorni il rumore dei motori delle navi in porto è più forte, continuo e tormentoso. Abitanti di centro storico, Castelletto, Oregina, Lagaccio, San Teodoro e Angeli, lo sentite anche voi?

Ci sono arrivate diverse segnalazioni a proposito di un rumore continuo, quello dei motori delle navi ormeggiate proprio davanti al a buona parte del centro, che, alla lunga, innervosisce e disturba. L’elettrificazione delle banchine, in questo punto, è ancora lontana.

Da un paio di giorni la situazione e peggiorata e sta diventando intollerabile, soprattutto di notte. È forse arrivata una nuova nave? Il ronzio basso e sordo, continuo, continuo logora i nervi e impedisce anche il riposo a chi fa più fatica ad addormentarsi.

Dal Lagaccio

Da San Teodoro

Le proteste per il rumore si uniscono a quelle per i fumi. Nel video potete vedere anche i fumaioli in attività.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...