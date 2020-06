Sampierdarena e Sestri, due denunciati per spaccio dalla Polizia

E successo in via Fillak alle 21.25 e in piazza Di Vittorio alle 23.50. Nei guai un quarantenne che usava una casa in affitto per spacciare (gli agenti sono intervenuti per una lite col proprietario che ne aveva cambiato la serratura) e un ventenne che vendeva a suoi coetanei

Ieri, la Polizia di Stato, in due distinte attività, ha denunciato un 40enne ecuadoriano pluripregiudicato e un 20enne genovese, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è nato da una segnalazione di effrazione all’interno di un appartamento. I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. giunti sul posto unitamente ai colleghi del Commissariato Centro, hanno effettivamente trovato la porta d’ingresso dell’abitazione sfondata scoprendo che era stata danneggiata dallo stesso affittuario, il 40enne ecuadoriano, dopo che il proprietario ne aveva sostituito la serratura. Assistendo alla lite tra i due, i poliziotti hanno capito che il conduttore, non solo aveva subaffittato la casa, ma la utilizzava anche come smercio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 14 grammi di hashish, vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Poche ore dopo, i poliziotti del Commissariato Sestri, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga in piazza di Vittorio, hanno controllato il 20enne genovese, notato mentre confabulava sotto i portici con alcuni coetanei. Alla vista delle divise, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro, buttandolo oltre una ringhiera. Gesto che non è passato inosservato ai poliziotti che immediatamente hanno recuperato l’oggetto trovandovi all’interno della cannabis. Sequestrati anche 155 euro in banconote di piccolo taglio che il giovane occultava nella tasca, probabile provento dell’attività di spaccio.

