Grossa fuga di gas in corso Perrone. Strada chiusa

I mezzi dei Vigili del fuoco sono appena arrivati a Campi. La perdita, secondo un primo sopralluogo, sembra di proporzioni ingenti.

La Polizia Locale ha messo in atto le chiusure del tratto di strada e sta scortando le squadre Iren sul posto.

Il luogo specifico è dietro la Sogegross, su corso Perrone.

Aggiornamento: Una condotta è stata danneggiata a colpi di martello pneumatico da una ditta che stava eseguendo lavori stradali. È successo all’altezza della So.Ge.Gross 50 metri a monte della rotatoria di via Perini. La zona è stata isolata dalla Polizia locale come richiesto dai Vvf che sono impegnati con tre squadre sul posto. Fuga copiosa in atto. In arrivo tecnici Pronto Intervento Ireti dalla Valbisagno.

Sul posto ci sono le pattuglie del 5º e 6° Distretto e del Pronto Intervento della Polizia Locale.

Articolo in aggiornamento

