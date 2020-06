Drink a minori, bar della movida ancora sanzionato dalla Polizia locale

Il “The Boss” di via San Donato, oggetto di parecchi esposti dei residenti, era già stato multato tre giorni prima per assembramento. Nel menu anche il drink “Acab”, acronimo di uno slogan contro la polizia. Chiesta alla Prefettura la sospensione della licenza

Controlli nel centro storico: Una persona denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e una segnalata alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. Sequestrati 7,23 grammi di hashish

La Polizia locale del reparto Sicurezza Urbana, ieri, nel corso dei controlli nella zona C del centro storico (quella più a est) ha sanzionato un locale per somministrazione di alcol a minori di 18 anni. Si tratta del “The Boss”, già sanzionato nella serata di venerdì scorso perché, al momento del controllo, all’interno erano presenti almeno 15 avventori in uno spazio angusto e non era stato rispettato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguarda la prevenzione del Covid. Il locale è stato proposto al Prefetto per la sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Il locale di via San Donato espone e promuove anche un drink dal nome che ai più colti richiama il protagonista di “Moby Dick” di Melville, ma tra i giovani di certi gruppi è più noto come l’acronimo dello slogan “All Cops Are Bastard” (“Tutti i poliziotti sono bastardi”). Una presa di posizione contro le forze dell’ordine da parte dei titolari?

Nel corso dei controlli della giornata sono state controllate e identificate 20 persone italiane e straniere. Di questi, due stranieri senza documenti al seguito, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione.

Uno straniero maggiorenne è stato segnalato alla Prefettura quale consumatori di sostanze stupefacenti.

Due persone sono state denunciate perché circolavano con una bottiglia di vetro in mano.

Due le sanzioni per ebbrezza manifesta con ordine di allontanamento.





