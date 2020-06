Sabato riapre “viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi”

Ritorna in via del Campo la musica di Fabrizio De André e degli artisti genovesi

Riapre sabato, 13 giugno, alle ore 10, “viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi“, lo spazio museo di Via del Campo di proprietà del Comune di Genova e gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro SCS Onlus, dedicato a Fabrizio De Andrè e agli artisti della cosiddetta “scuola genovese” di ieri e di oggi, un presidio della musica nel cuore della Città Vecchia che dopo la chiusura dell’8 Marzo scorso imposta dalle normative relative all’emergenza del Covid – 19, torna in “campo” per la città e per tutti gli amanti della canzone d’autore.

L”emporio museo sarà aperto per ora il sabato e la domenica dalle ore 10.00/13.00 e dalle 14.00/19.00 con ingressi contingentati come da nuove disposizione relative alle visite dei musei genovesi.

<Indescrivibile l’emozione di tornare ad alzare la saracinesca di uno scrigno di bellezza che da oltre 8 anni è un presidio cittadino importantissimo, meta di oltre 50.000 turisti all’anno provenienti da tutto il mondo e con più di 80 eventi di grande prestigio organizzati e ad ingresso gratuito – dice Laura Monferdini, responsabile Contenuti ed Eventi viadelcampo29rosso -. Quale migliore occasione di venirci a trovare per ascoltare buona musica, quella che in questi mesi di lockdown non si è mai fermata per noi nemmeno da casa con l’impegno profuso sui social media con contributi preziosi di tanti amici musicisti, artisti e fan che ringraziamo pubblicamente per l’affetto dimostrato? E poi è appena uscito il cd e il vinile di “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”, quello della storica data del 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera Internazionale di Genova di cui al Museo è esposta l’unica copia originale con il timbro dell’affissione comunale, un pezzo straordinario da vedere e di certo una buona occasione per acquistare il disco che si sa, a detta dei fan di Faber, in via del Campo, ha un valore aggiunto>.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...