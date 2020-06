Il lupo nel parco dell’Aveto, la fototrappola della Malga Zanoni – VIDEO

Il video del principe del bosco a notte fonda, mentre passa davanti all’obiettivo

<Un anno fa Paolo Rossi – Wolves Photographer ci ha lasciato in eredità una delle sue fototrappole storiche e qualche consiglio per utilizzarla. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è poco, ma appena riusciamo proviamo a posizionarla sulla montagna, per conoscere i nostri vicini di casa – spiegano alla Malga. Nelle prossime settimane condivideremo alcune delle immagini che abbiamo catturato e che ci fanno emozionare. Qui l’ultima che abbiamo raccolto>

Situato in una posizione mozzafiato, a picco sul Golfo del Tigullio, il rifugio si chiama Malga Zanoni perché il parco lo ha costruito dove sorgeva una vecchia malga. Dalla sua grande terrazza in legno nei giorni tersi si gode il mare (raggiungibile in meno di un’ora); alle sue spalle si arrampicano i sentieri che portano all’Alta Via dei Monti Liguri e agli anelli del parco.

