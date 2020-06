Camion perde acido cloridrico in via Lemerle

Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale che ha individuato il mezzo responsabile

Alle ore 12.15 un mezzo pesante, successivamente al fatto individuato dalla Polizia locale, ha perso acido cloridrico che si è riversato sulla carreggiata. È successo in via Lemerle a Voltri.

I Vigili del fuoco intervenuti hanno sparso una sostanza per assorbire il liquido pericoloso e una spazzatrice Amiu è stata inviata per terminare la bonifica. Polizia locale sul posto per il senso unico alternato. Non risultano persone ferite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...