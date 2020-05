Movida alle porte, il Civ di piazza delle Erbe mette in campo gli steward

Obiettivo: evitare in ogni modo gli assembramenti. La presidente del centro integrato di via Marina Porotto: <Informeranno i clienti e ricorderanno loro le regole>. La piazza dei locali per eccellenza si è organizzata per trascorrere un fine settimana sereno, ma non molto lontano, in via Giustiniani, è già caos

Dehors un po allargati, ma soprattutto tagliato il numero dei tavoli, gel disinfettante a disposizione dei clienti, cartelli che elencano le regole da rispettare e, nel fine settimana, steward pagati dai commercianti per sollecitare non solo i clienti, ma anche chi passa per la piazza per raggiungere altri luoghi della vita notturna dei carruggi, a tenere la mascherina ben indossata e a evitare gli assembramenti mantenendo il metro prescritto come distanza di sicurezza. Così il Civ “Il Genovino” di piazza delle Erbe si prepara alla ripresa della movida.





<Abbiamo contattato gli assessori comunali e sappiamo che ci saranno i controlli – dice la presidente Marina Porotto -. Avranno, però, da controllare un area ben più vasta della nostra piazza. Abbiamo quindi deciso di finanziare noi stessi degli steward che richiamino al rispetto delle regole che evitano il contagio>. Ma l’area della movida è grande e non ovunque potrebbe andare per il meglio. In via Giustiniani, ad esempio… [continua sotto]

Uno dei nodi più problematici potrebbe essere quello di piazza Ferretto-salita Pollaiuoli-via Giustiniani-via San Donato.

Proprio in via Giustiniani già questa ieri gli abitanti ci hanno segnalato baccano e assembramenti di giovani. Ed era solo mercoledì.

Mi piace: Mi piace Caricamento...