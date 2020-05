Sono stati consegnati oggi all’ospedale di Sampierdarena dal presidente dell’Ebal D’Agostino

Non si ferma la campagna di solidarietà nei confronti di Asl3. Cinquecento camici impermeabili sono stati consegnati oggi al Villa Scassi da Michele D’Agostino in rappresentanza di E.B.A.L., Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria composto da Coldiretti, Confagricoltura, CIA, FAI Cisl, FLAI CGIL e UILA. In allegato uno scatto della consegna nel reparto di Anestesia e Rianimazione. [Sotto: le foto]





Mi piace: Mi piace Caricamento...