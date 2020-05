I lavoratori Siteco (appalto Iren) di nuovo senza stipendio

Si ripete la situazione che si era già presentata per gli stipendi di febbraio e marzo. Ora i dipendenti non ricevono di nuovo le retribuzioni. Appello di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil a Iren

Era il mese di aprile quando i lavoratori della Siteco hanno deciso di scioperare perché l’Azienda del comparto gas e acqua in appalto Iren non pagava gli stipendi. Dopo due giornate di sciopero, il consorzio Integra con sede a Modena e capofila dell’appalto, era intervenuto e aveva pagato gli stipendi di febbraio e marzo. <Oggi ci risiamo e i lavoratori sono nuovamente senza retribuzione> dicono Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Serafino La Rosa, rispettivamente di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Genova.

Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil denunciano <questa situazione che coinvolge lavoratori che in questi mesi di emergenza hanno portato avanti le loro attività sulla rete gas di Iren per il benessere di tutti i cittadini genovesi e che oggi sono costretti nuovamente ad incrociare le braccia perché senza stipendio>.

I sindacati chiedono a Iren di <risolvere questa situazione vergognosa e di vigilare sul sistema dei suoi appalti che, in casi come questo, non fanno certo onore al Gruppo>.

