Iren Acqua comunica che, a causa di lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione, sarà sospesa l’erogazione idrica

Giovedì 21 Maggio interruzione idrica dalle ore 9:00 alle ore 16:00, nelle seguenti frazioni del Comune di Sori:

Frazione Canepa

Frazione Sussisa

Frazione Levà

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

