I Rotary Club di Liguria e basso Piemonte donano attrezzature Covid al San Martino

Il “kit” si compone di: due “gate” con termo scanner, una “Covid Triage Unit” e una barella di biocontenimento per il trasporto di pazienti Covid. Strumenti che rimarranno a disposizione del Sistema Sanitario Ligure anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica

Consegnato questa mattina il primo elemento del “kit” di tecnologie medicali avanzate che il Distretto Rotary 2032, che riunisce i Rotary Club di Liguria e basso Piemonte, ha deciso di donare all’Ospedale Policlinico San Martino per la lotta al coronavirus. Si tratta di una barella ad alto biocontenimento, dotata di avanzati standard di sicurezza e protezione, che sarà utilizzata per il trasferimento di pazienti Covid positivi o sospetti.

La donazione anticipa altre due importanti attrezzature in arrivo: due “gate” con termo scanner per la rilevazione della febbre e 1 “Covid Triage Unit”, una cabina isolata in cui è possibile eseguire il triage in modo sicuro.

Gli strumenti rimarranno a disposizione del Policlinico anche in condizioni di non pandemia o in caso di riaccensione pandemica.

<Ho creduto molto in questo progetto, sviluppato in collaborazione con gli altri Distretti italiani, che riuniscono oltre 900 Rotary Club, anche grazie al prezioso contributo della Rotary Foundation, convinta che un’azione comune potesse avere un impatto superiore sui nostri territori e risultati migliori in termini di efficacia ed operatività – dice Ines Guatelli -. La connessione, il dialogo e la costruzione di progetti comuni rientrano negli obiettivi che quest’anno il presidente internazionale Mark Maloney ci ha posto e proprio la connessione, il dialogo a distanza ci ha consentito di agire con forza anche in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus. Siamo lieti di poter donare al Policlinico e, in senso più ampio alla comunità, queste attrezzature ad alta tecnologia estremamente innovative e versatili e che potranno venir impiegate anche dopo il Covid-19. Il Rotary, con spirito di servizio tradizionalmente a fianco delle istituzioni, ha saputo esprimere in questi mesi difficili una presenza capillare sul territorio ed interventi efficaci a supporto dell’emergenza sanitaria>.

<Da direttore generale del Policlinico e da socio rotariano di uno dei club genovesi del distretto 2032 sono orgoglioso di partecipare a questa semplice cerimonia che tuttavia testimonia ancora una volta come in situazioni di emergenza le migliori energie della nostra società si mobilitino con generosità a supporto delle istituzioni e dei cittadini> ha commentato Giovanni Ucci, direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...