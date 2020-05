Pattuglione della Polizia in centro storico: 4 denunciati

Gli abitanti avevano denunciato che gli spacciatori vendevano liberamente pensando di aver campo libero a causa delle misure anti covid. Controllate 13 persone

Ieri sera gli agenti del Commissariato Centro, insieme ai colleghi della Questura, del VI Reparto Mobile, del R.P.C. Liguria e della Squadra Cinofili hanno monitorato la zona compresa tra via della Maddalena e Sottoripa passando da vico delle Vigne.

Durante l’attività sono state controllate 13 persone di cui 6 accompagnate in Questura.

In particolare sono stati denunciati un 26enne colombiano in possesso di 8 dosi di marijuana e un coetaneo marocchino che deteneva 31 involucri di hashish e 130 euro. Quest’ultimo è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato poiché ha distrutto una stampante del Commissariato.

Denunciati anche un 30enne ecuadoriano e un gambiano di 34 anni perché irregolari sul territorio italiano.

Un 20enne nigeriano è stato infine segnalato all’Autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

