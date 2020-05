Condannato per omicidio, gira per il terminal traghetti. Arrestato dall’Arma

L’uomo è stato portato direttamente al carcere di Marassi

Il Nucleo Investigativo di Genova ha rintracciato nei pressi del Terminal Traghetti un cittadino romeno destinatario di un mandato di arresto europeo emesso a fini estradizionali dalla Romania. L’uomo, un 42enne, mendicante e senza fissa dimora in questo centro, è stato condannato ad espiare nella sua patria d’origine una pena ad anni quattro e due mesi di reclusione per omicidio colposo a seguito di incidente stradale da lui stesso cagionato, oltre che per reiterate violazioni alla guida senza patente. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Marassi.

