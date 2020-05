Linee 7, 8, 9 e N1, variazioni al servizio martedì 12 e mercoledì 13 maggio

Ecco il percorso che seguiranno i bus Amt

Amt informa che, a seguito della temporanea chiusura al transito veicolare di via Fillak, dalle ore 20.00 di martedì 12 maggio e fino a cessate esigenze di mercoledì 13 maggio, il servizio delle linee 7, 8, 9 e N1 sarà modificato come di seguito indicato.

Direzione monte: i bus, giunti in piazza Montano proseguiranno per via Degola, via Pieragostini, via Ansaldo, piazza Massena, corso Perrone, via Bianchi, via Perini, corso Perrone, via Ferri, via al ponte Polcevera, piazza Pallavicini, dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione mare: i bus giunti in piazza Pallavicini proseguiranno per via al ponte Polcevera, via Ferri, corso Perrone, via Perini, via Bianchi, corso Perrone, piazza Massena, via Ansaldo, via Pieragostini, via Pacinotti, via Avio, piazza Montano, via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Contestualmente alle deviazioni, saranno attive nelle fasce orarie dalle ore 20.00 all’una del mattino e dalle ore 5.00 alle ore 6.00 due navette bus: la prima collegherà Brin e piazza Pallavicini, la seconda effettuerà percorso sulla tratta via Fillak piazza Montano.

