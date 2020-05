Sorpresi dai Carabinieri in via Caprera con arnesi da scasso in auto

Due persone sono state denunciate per reati contro il patrimonio e sanzionate per il mancato rispetto del decreto Covid

I Carabinieri della Stazione di Genova San Fruttuoso hanno deferito due soggetti romeni di 27 e 32 anni, pregiudicati per reati contro il patrimonio, sorpresi in via Caprera a bordo di una vettura e trovati in possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso. I due sono stati anche sanzionati amministrativamente per la violazione delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia Covid-19 in quanto provenienti dalla Lombardia. Uno di loro sarà segnalato alla competente Prefettura poiché trovato in possesso di uno spinello di marijuana per uso personale.

In copertina: foto d’archivio

