Il Comune sospende gli aumenti delle rette per Deledda e Duchessa

Nei prossimi giorni la decisione sarà formalizzata con delibera

La fondazione Fulgis, a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 e conseguente crisi economica del paese e della nostra città, ha studiato nei mesi di marzo e aprile le soluzioni finanziariamente sostenibili che potessero essere il più possibile di sostegno per le famiglie dei propri studenti, per cui di concerto con il Comune ha deciso di sospendere tutti gli aumenti delle rette relativamente alle scuole paritarie Deledda e Duchessa di Galliera in precedenza disposti per l’anno scolastico 2020/2021. Nei prossimi giorni la decisione sarà formalizzata e resa esecutiva con apposita delibera secondo le previsioni statutarie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...