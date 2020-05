Il 16 maggio riaprirà il parco di Villa Pallavicini

Durante la chiusura sono continuati i lavori. I mesi da febbraio a giugno sono tradizionalmente quelli in cui, con fioritura delle camelie e di altre piante, il parco regala lo spettacolo più emozionante

I mesi da febbraio a giugno sono sempre stati per il Parco i più importanti grazie alla presenza delle fioriture (camelie e primaverili), che attirano centinaia di visitatori in gruppi e di tantissimi bambini con i propri insegnanti.

La necessità sanitaria di chiusura ha provocato una grave perdita per l’Ati Villa Durazzo Pallavicini, che ha comunque continuato a mantenere in vita il Parco. <In questi due mesi nostro personale si è occupato non solo della parte di vegetazione ma ha proseguito le opere di restauro del Parco dei Divertimenti e del Chiosco delle Rose, che stanno arrivando alla conclusione – dicono i gestori -. Purtroppo i lavori avevano già subito ritardi nei lunghi mesi invernali a causa delle forti piogge. Speriamo di inaugurare i restauri il prima possibile insieme a tutti voi. Sostenete il Parco visitandolo e regalatevi un momento in mezzo alla Natura e alla cultura che in questi mesi abbiamo dovuto mettere da parte>.

Il Parco Durazzo Pallavicini riaprirà dal giorno 16 maggio con i consueti orari di apertura:

mart.-ven.: 9:30-19:00, ultimo accesso ore 17:00

sab.-dom.: 10:00-19:00, ultimo accesso ore 17:00

lun.: giorno di chiusura

L’ingresso nella biglietteria sarà consentito per una sola persona alla volta che dovrà necessariamente indossare la mascherina, come previsto nei luoghi pubblici al chiuso.

Si fa eccezione per i minori che potranno entrare insieme a un genitore. I nuclei familiari verranno accompagnati all’interno dei cancelli mentre uno di loro effettuerà i biglietti: il traffico verrà regolato da un nostro addetto che vi accoglierà al di fuori della biglietteria.

Come previsto da DPCM, i gestori chiedono di mantenere la distanza di almeno 1 metro, sia all’interno della biglietteria/bookshop, sia nel Parco da personale e altri visitatori. Per garantire la sicurezza dei visitatori e quella dello Staff, il merchandising sarà acquistabile e visionabile solo su richiesta grazie a un operatore che fornirà i guanti a chi non li ha.

Al momento e fino a nuove disposizioni, sono sospese tutte le attività all’interno del Parco di visita guidata prevista a calendario: laboratori didattici e visite guidate con scuole e adulti, incontri con il Direttore e eventi di ogni genere. Rimane al momento sospeso il servizio golfcar, il servizio Bistrot e il noleggio audioguida. Nel parco saranno attivi i distributori automatici.

Gli uffici sono a disposizione per concordare nuove date di visite precedentemente prenotate.

