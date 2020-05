Ha avvicinato alle spalle la vittima, la ha spintonata e le ha portato via il cellulare

Una genovese di 55 anni ha denunciato presso la Stazione Carabinieri di Genova Maddalena di essere stata rapinata il 1° maggio u.s., alle ore 17:00 circa, in Via Degli Orefici. La vittima è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che dopo averla spintonata le ha sottratto il telefono cellulare, dileguandosi in fretta a piedi per le vie adiacenti. Indagini in corso.

