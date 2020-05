Le Rsa: “Ospedalieri osannati, il nostro personale ignorato o criminalizzato”

La lettera aperta degli enti gestori del sistema socio sanitario della Regione Liguria scritta a nome e in difesa di tutti gli operatori del settore: <Mentre i colleghi ospedalieri vengono osannati per il loro straordinario sacrificio, il mondo delle residenze assistenziali è nell’occhio del ciclone emergenziale e il personale delle strutture viene ignorato o, peggio, criminalizzato>.

<Gli autori del testo coordinano il sistema socio sanitario dell’intera Liguria nei comparti anziani, disabili, psichiatrici e dipendenze, e raggruppano datori di lavoro, sigle contrattuali e rappresentanze di settore. Si tratta dello stesso organismo che ha organizzato e gestisce la distribuzione regionale dei DPI a tutte le strutture, il cui hub è il Don Orione, per il loro personale, chiedono, solo applausi> si legge nella nota di accompagnamento della lettera.

Eroi anche noi

Scriviamo a nome dei nostri operatori, medici, infermieri, oss, animatori, educatori, operatori tutti del settore socio sanitario che è oggetto spesso di una narrazione negativa dei media questi giorni.

Non scriviamo per mettere in luce le carenze i ritardi o i meriti del sistema sanitario nazionale e regionale. Nessuno poteva essere preparato alle dimensioni ed all’imprevedibilità dell’emergenza che è scoppiata in questo inizio 2020.

Scriviamo però per narrare il lavoro quotidiano che viene svolto nei nostri ambienti che sono stati definiti semplicisticamente rsa mentre in realtà si occupano di varie tipologie di utenza bisognosa di cura, che siano anziani, disabili, con patologie psichiatriche o dipendenze. Gli anziani in particolare ormai da anni arrivano nelle nostre strutture gravemente malati, spesso per restare nei reparti pochi mesi, dismessi dalle strutture ospedaliere in condizioni che sono già critiche. Anche in assenza del virus la mortalità dei nostri ospiti è elevata.

I nostri operatori sono specialisti di lungo degenze, di riabilitazione e socialità, ma si sono dovuti trasformare in esperti di epidemiologia, istruirsi su prassi di isolamento, di protezione dal contagio, di nuove terapie di cura di un virus che attecchisce con particolare aggressività soprattutto sugli utenti che ci sono stati affidati.

I turni sono saltati, le ore di lavoro non si contano. Ogni giorno si raccolgono episodi di generosità e dedizione, in una battaglia che non è quella per la quale gli ambienti residenziali erano predisposti.

Certo abbiamo compreso che l’invio dei nostri ospiti malati negli ospedali avrebbe congestionato il sistema, e ci è stato chiesto di curarli nel loro ambiente, certo abbiamo compreso le richieste di accoglienza di utenti che dovevano permettere di far spazio alle terapie intensive, certo abbiamo capito che i ritardi nei dispositivi di protezione o la contraddittorietà delle linee guida erano legati al dover attrezzare i reparti ospedalieri e le unità critiche, ma non troviamo le parole per spiegarlo ai nostri colleghi schierati in prima linea in questa battaglia, che dopo giornate e notti senza fine, tornati a casa, guardando i notiziari, invece di ricevere i meritati applausi tributati ai colleghi degli ospedali si ritrovano immersi in accuse e sospetti.

Per loro e per i nostri ospiti abbiamo adottato tutte le soluzioni possibili per fornire gli idonei dispositivi di protezione individuale, rivoluzionato l’organizzazione degli Istituti, proceduto ad assunzioni straordinarie per sostituire il personale che si è ammalato o che ci è stato sottratto dalle realtà pubbliche, cercato di mantenere i contatti con i famigliari nel modo più tempestivo possibile, impegnati senza tregua in una battaglia che non conosce sosta. Per loro ci batteremo anche perché questo lavoro estremo sia riconosciuto anche in termini economici, con i fondi che ci risulta siano stati stanziati per l’emergenza.

Ci stiamo confrontando e collaborando con le Istituzioni, nella ricerca di trovare le migliori soluzioni per fronteggiare una realtà che nei nostri ambienti è ancora molto presente, ma fin da oggi, vi preghiamo, per i nostri eroi e per il loro lavoro, solo applausi.

Roberto Saita – Agespi Liguria

Ezio Temporini – Anaste Liguria

Giandario Storace – Anffas Liguria

Andrea Bongioanni – Aris Liguria

Francesco Berti Riboli – Confindustria Genova

Valerio Balzini, Pierpaolo Rebecchi – Confcooperative Liguria

Paolo Merello – Coread Coordinamento Regionale Enti Accreditati Dipendenze

Aldo Moretti – Corerh Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap

Simone Torretta – Crea Coordinamento Regionale Enti Anziani Religiosi e No Profit

Lorenzo Tassi – Fenascop Liguria Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psichiatriche

Andrea Rivano – Forum Ligure Terzo Settore

Paolo Arrica, Sandro Frega – Lega Cooperative Liguria

Giuseppe Grigoni – Uneba Liguria

