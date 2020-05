Viaggio da Bruxelles a Roma via Genova. Ricercata fermata a Principe dalla Polfer

Deve scontare 3 anni e 4 mesi per furto in appartamento e reati vari

Cercava di raggiungere Roma dopo essere partita con due amiche del Belgio. Da Bruxellex, via Parigi, è arrivata a Cannes. Lì ha preso un taxi per raggiungere Genova da dove contava di proseguire in treno per Roma. Il viaggio è stato interrotto degli agenti della Polizia ferroviaria della stazione Principe che, al controllo dei documenti, si sono insospettiti approfondendo ulteriormente gli accertamenti. È emerso che la ragazza era destinataria di due ordini di carcerazione messi rispettivamente delle Corti di Appello di Firenze e di Palermo per un periodo da scontare in detenzione di 3 anni e 4 mesi per furti in appartamento e altri vari reati. La donna è stata anche denunciata perché la carta d’identità esibita e risultata abilmente contraffatta. Al termine degli accertamenti è stata arrestata e accompagnata all’istituto penitenziario femminile di Pontedecimo

Mi piace: Mi piace Caricamento...