Meteo Limet: nuvolosità alternata ad ampie schiarite

Meteo: correnti nord-occidentali apporteranno sulla nostra regione un po’ di nuvolosità alternata ad ampie schiarite senza la minaccia di precipitazioni.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 2 maggio 2020

Avvisi: Nulla di importante da segnalare.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, in prevalenza di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibilità anche di qualche nube bassa sotto costa specie a levante. Non si prevedono piogge.

Venti: Deboli da nord al mattino, meridionali nel pomeriggio.

Mari: Da molto mosso a mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, massime in contenuto rialzo:

Costa: min +12/15°C, max: +18/22°C.

Interno: min +3/10 °C, max: +15/19°C

