Presto una via dedicata a medici, infermieri e oss, eroi della pandemia

La proposta, avanzata dalla Lista Crivello, è stata approvata all’unanimità, ieri, in consiglio comunale

L’ordine del giorno impegna il Sindaco e la giunta di voler attivare, quando la fase emergenziale sarà superata, attraverso un atto del consiglio comunale, a nome di tutta la città di Genova e in sinergia con la competente commissione toponomastica l’iter per rendere omaggio a tutto il personale sanitario impegnato nei nostri ospedali rsa e strutture varie verso i pazienti covid 9, per ricordare anche il grande sacrificio di coloro che hanno perso la vita durante la loro attività professionale.

