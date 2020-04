Fermato per i controlli anti Covid, aveva droga in auto: arrestato dai carabinieri

Oltre ai 25 grammi di cocaina in auto, ne aveva altri 180 a casa oltre a 10 mila euro

Carabinieri della Stazione di Genova Cornigliano hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio F.G., 40enne genovese, operaio. L’uomo è stato fermato in Piazza Massena nell’ambito dei controlli del territorio connessi all’osservanza delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto. Alla richiesta di chiarire i motivi del perché si trovasse alla guida della propria vettura e quali fossero le ragioni dello spostamento, l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione accampando giustificazioni approssimative non ricadenti fra i motivi elencati nel modello di autocertificazione, di cui era anche sprovvisto.

Durante la compilazione del verbale di sanzione amministrativa, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento nervoso che ha insospettito i militari operanti poiché eccessivo rispetto alla situazione in corso. Ritenendo che la ragione dell’agitazione, e dello spostamento, potesse riferirsi al compimento di un’azione delittuosa, i Carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione al cui termine sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina. L’analogo accertamento svolto di conseguenza presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di recuperare ulteriori 180 grammi di sostanza, suddivisi in buste di diverso peso, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 10mila euro. L’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Marassi.

